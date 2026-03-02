日本でのファンに向けた“規制”が物議を醸している(C)Getty Images日本での1次ラウンドが3月5日に始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた、“ある規制”が議論を巻き起こしている。発端となったのは、WBCが1日までに発表したチケット規約だ。2日、3日に京セラドーム大阪で行なわれる強化試合に加え、5日から10日まで開催される1次ラウンドの大会期間中に、SNS上に試合と練習に関する画像、動画、音声、ライ