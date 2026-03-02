◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）韓国代表との強化試合で5年目の中川勇斗（22）がチーム初安打を記録した。「6番・左翼」でスタメン出場した中川は2回1死一塁からセンター右へ安打を放ち、逆方向への対応にも進化を発揮した。2回は先頭の大山が三ゴロ、「5番・一塁」の前川が四球で出塁し、中川の中前打で1死一、三塁とし、高寺の中犠飛で反撃開始。続く「8番・右翼」の小野寺が左翼越え適時二