大相撲春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）に向けた時津風一門連合稽古が２日、大阪・堺市にある音羽山部屋で行われた。初の綱取りの大関・安青錦（安治川）が一門外から出稽古に訪れた。関脇・霧島（音羽山）、小結・若元春（荒汐）を指名。若元春には腕を手繰って、右上手を握って送り出すなど相撲のうまさをみせるなどいきなり３連勝した。先場所敗れて姿勢を起こそうとする霧島を逆に起こして、寄り切った。７勝２