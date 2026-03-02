フジテレビの春ドラマの大型イベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』が2日、同局で行われ、4月期の作品に出演する豪華キャストが集結した。この日は月9枠『サバ缶、宇宙へ行く』から北村匠海、月10枠『銀河の一票』黒木華、野呂佳代、火9枠『夫婦別姓刑事』から佐藤二朗、橋本愛、水10枠『LOVED ONE』からディーン・フジオカ、木曜劇場枠『今夜、秘密のキッチンで』から木南晴夏、高杉真宙、土ドラ枠『時光代理人』から本郷奏多