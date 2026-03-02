巨人は２日、株式会社アイダ設計と、今季もオフィシャルスポンサー契約を締結したことを発表した。昨季同様、レギュラーシーズン主催試合で「アイダ設計ヒーロー賞」が設けられ、勝利した試合でヒーローに選ばれた選手に同社から賞金が贈られる。また、下記の５試合で同社提供の「アイダ設計デー」が行われ、アイダ設計ブースでコラボグッズ抽選会などが実施される予定。◆アイダ設計デー４月２１日・中日戦（長野オリンピ