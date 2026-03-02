お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。19年に結婚した夫で日本テレビのディレクター・石崎史郎氏について語った。イモトは19年11月、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」ディレクターの石崎氏と結婚。21年12月に第1子となる男児を出産した。この日イモトを占った木下レオン氏は、イモトの夫について「根が凄く優しいと出ています