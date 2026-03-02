俳優の岩城滉一さんが3月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1971年製のメルセデス・ベンツ 280SL（W113型）を公開しました。左ハンドル、4速MT、パゴダルーフ仕様のこの一台は、岩城さんが19歳から20歳の頃に憧れ、8年がかりで探し続けてようやく手に入れた「宝物」だといいます。 【写真を見る】【 岩城滉一 】20歳の頃から憧れた「1971年製ベンツ280SL」8年越しで入手「大事にこれからも乗って、まあ最後の車か