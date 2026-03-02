衆院の築山信彦事務総長（中央）に企業・団体献金の規制を強化する政治資金規正法改正案を提出する中道改革連合と国民民主党の議員＝2日午後、国会中道改革連合、国民民主両党は2日、企業・団体献金の規制を強化する政治資金規正法改正案を衆院に共同提出した。受け手を政党本部と都道府県単位の組織に限定するのが柱。提出済みだった同じ内容の改正案が1月の衆院解散で廃案となったため、再提出した。改正案は、献金元の企業