ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは６日開幕する。アルペンスキー（座位）金メダリストで２０２２年北京大会後、日本代表から退いた狩野亮さん（３９）が「果敢に攻めてメダルを獲得してほしい」と仲間たちにエールを送る。（佐藤雄一）小学生の頃の交通事故で車いすとなった狩野さんは０６年トリノ大会からパラリンピックに５大会連続で出場し、１０年バンクーバー大会のスーパー大回転と１４年ソチ大会の滑降、スーパー