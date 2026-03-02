【モデルプレス＝2026/03/02】俳優の本田響矢が2日、都内で開催された「ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」発表記念イベントに出席した。【写真】本田響矢、高級時計着用でイベント登場◆本田響矢「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」就任に喜び2月24日に「ロンジン フレンド・オブ・ブランド」就任を発表した本田は、パイロットウォッチの最新作を身に着けて登場し「普段から腕時計をすることが好き