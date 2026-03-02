TWICEのジョンヨンが、さらに磨きのかかったビジュアルでファンを魅了した。ジョンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Philadelphia」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。【写真】ジョンヨン、体重増加乗り越え…第2の全盛期到来！公開された写真には、舞台裏でポーズを決めたり、楽屋でメイクを受けたりする彼女の飾らない姿が収められている。写真の中のジョンヨンは、デコルテラインが際立つスクエアネック