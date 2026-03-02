メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光施設で、昔懐かしい「土びな」を展示する、「土びなまつり」が行われています。 「土びなまつり」が行われているのは、観光施設「飛彈の里」です。 高山市民から譲り受けた「土びな」を展示して、訪れた人に楽しんでもらおうと、毎年この時期に行われています。 昭和の初めに作られた「土びな」を中心に約1000体が、合掌家屋の座敷などに展示されています。 素朴な風