メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県稲沢市の国府宮神社で行われた天下の奇祭「はだか祭」から一夜明け、神社は大鏡餅を買い求める参拝者でにぎわっています。 「はだか祭」は、神男に触れようとする「はだか男」たち約1万人が参加して1日に行われました。 一夜明け神社では、祭りの前日に奉納された重さ約4トンの大鏡餅が切り分けられ、無病息災を願う多くの参拝者が買い求めていました。 また「神男」の大役を果たし