この春は、多彩なカラーや質感で遊ぶスタイルがトレンド。使えば即トレンド顔になれる“印象多彩チーク”を俳優の宮粼優さんが纏います。湿感ラベンダーで叶える儚げフェイス。“Milky Purple”ハイライト感覚で眉尻の下から頬骨にかけてのCゾーンに入れる。付属のチップで点で置き、指でぼかすように範囲を広げていくのがポイント。ラメ入りのブルーのアイシャドウを上下のまぶたにのせれば、より小洒落た印象に。ラメに抵