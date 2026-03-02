【「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」ほか】 セール中 「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」 Amazonにて、「アーマード・コア」シリーズのプラモデルが割引価格で販売されている。 割引価格で販売されている製品は、BANDAI SPIRITSの「30MM ARMORED CORE VI