岡山地方裁判所 自宅を訪れた女性記者に対しわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われている岡山県警の警視の男（59）の裁判で、検察側は男に懲役3年を求刑しました。これに対して弁護側は無罪を主張しました。 起訴状などによりますと、岡山県警の警視の男（59）は2024年5月13日午後9時ごろから14日午前4時20分ごろの間に、岡山市の自宅で泥酔していた知り合いの女性に馬乗りになり、下半身をさわるなどの