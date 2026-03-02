高知県四万十市を流れる四万十川の河川敷では菜の花が一面に咲き、訪れた人たちの目を楽しませています。鮮やかな黄色が一面に広がる菜の花畑。四万十市入田の四万十川の河川敷では、自生する約1000万本の菜の花が見頃を迎えています。四万十市観光協会によりますと、菜の花の咲き具合は今が全体の6割から7割程度で、3月中旬に見ごろのピークを迎えるということです。■地元の人「きれいですね、初めて来たんですけど。一面