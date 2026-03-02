ニトリの4K対応ミニLED液晶テレビ ニトリは、ミニLEDバックライトを採用した4K対応の液晶テレビを販売開始した。55型(N55TB2UM2V BK)と、65型(N65TB2UM2V BK)の2サイズ。価格は、55型が79,900円、65型が99,900円。 「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」という企業理念のもと、家電商品の開発・販売を強化しているニトリ。“高画質な大型テレビは高価”という常識を変える商品として市場に投入する。 ミニLEDバ