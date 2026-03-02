渇水対策で2月から給水制限を続けてきた高知市は、ダムの貯水率の回復などを受け、3月2日に給水制限を解除しました。大渡ダムと鏡ダムの渇水を受けて、高知市では2月12日から第1次給水制限に入り、供給量を基準の96.5パーセントまで抑えていました。3月2日に高知市は渇水対策本部会を開き、制限を受けて市民の節水意識が高まったことや2月24日以降のまとまった雨で、2日午前8時時点の貯水率が大渡ダムが63パーセント、