【新華社遵義3月2日】中国貴州省遵義市余慶県で2月25〜28日、竜舞の技を競う招待大会が開かれ、県内と周辺地域から300余りのチームが参加した。競技部門では、競技竜舞26チームと伝統的な竜灯（竜の形をしたランタン）隊が、それぞれ見事な演技を披露した。今回の大会は、2026年遵義市「国民健康増進」シリーズイベントの一環として開催された。このほか、卓球やバスケットボールなど複数の競技も行われた。（記者/崔暁強）