プロ野球・ヤクルトは2日、新スタジアムMC2名を発表しました。ヤクルトでは、2008年から18年間にわたってパトリック・ユウさんがスタジアムMCを担当。しかし1月末に自身のSNSでこれを終了したことを発表しており、ファンからも後任の行方が注目されていました。今回発表されたのは男女1名ずつのスタジアムMC。1人目として発表されたのは兵頭祐貴さん。野球経験は16年で、在籍していた愛媛県済美高校では1年秋からレギュラー、副キ