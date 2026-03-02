秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまは、身近な発明品を集めた展覧会に足を運ばれました。2日午前9時頃、佳子さまは東京・有楽町で、暮らしに役立つ女性の発明品を展示した「なるほど展」を見学されました。佳子さまが会場を訪れるのは4回目で、入賞した多機能なスマートフォンケースなどを実際に手に取られました。説明する女性：こうすると楽に持てる。佳子さま：曲がらずに持ちやすく持てるんですね。佳子さまは、持ち手部分が災害時