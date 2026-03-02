アメリカ、イスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことに関し、木原官房長官はきょう〓日本の石油需給に直ちに影響が生じない〓と説明しました。木原稔 官房長官「引き続き情報収集を続け、その動向を注視していきます。その上で申し上げれば、現状において我が国における石油需給において直ちに影響が生じるとの報告は受けておりません」木原官房長官は2日午前の記者会見で、ホルムズ海峡