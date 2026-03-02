歌舞伎俳優の片岡愛之助が、1日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。妻で俳優の藤原紀香が愛之助との新婚旅行先を明かした。【写真】「絵になるお二人」大阪・関西万博での藤原紀香＆片岡愛之助の夫婦2ショット番組では、愛之助の出演に合わせて藤原がアンケートに答えた内容が伝えられた。藤原は愛之助の第一印象について聞かれ「歌舞伎役者さんのイメージがなんとなくですが、近寄りがたい