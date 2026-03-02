フリーアナウンサーの永島優美（34）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。2歳長女との2ショット写真が反響を呼んでいる。永島アナは「『ミニーちゃん、タッチした！』とことあるごとに話している娘」と告白。自身のトップスと長女の靴下をピンクで揃えたコーディネートで、テーマパークを楽しんだ様子を披露した。そしてスマートフォンを構えた娘の前で、ポーズを取った写真をアップ。「写真を撮ることにもハマってい