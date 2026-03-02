ヤクルトは２日、今季から“神宮の声”を担うスタジアムＭＣとして兵頭祐貴（ひょうどうひろき）、前田智子（まえだともこ）の２人が新たに就任することを発表した。兵頭は愛媛県済美高校で１年秋からレギュラー副キャプテンを務め、甲子園出場経験がある。カナダでスタンドアップコメディーを経験した。１３日・オリックス戦（神宮）が初担当試合となる。前田はダンサーや振付師として活動。語学力と表現力を活かし、Ｊ−ＷＡ