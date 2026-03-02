人気デュオ、ROIROMの本多大夢（25）、浜川路己（20）が、フジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」第9話（9日午後9時）にゲスト出演することが決まり2日、同局が発表した。2人ともドラマ初出演。本多は循環器内科の研修医、橘海翔（たちばな・かいと）役、浜川は救命救急の看護師、西園寺蓮（さいおんじ・れん）役をそれぞれ演じる。2人が出演するのは、院内の大規模災害訓練に関するミーティングのシーン。本多は、主人公のヤンキー