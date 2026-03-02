ファッション誌『VERY NaVY』（光文社）の公式Instagramは3月1日、投稿を更新。Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんのモデルショットを公開しました。【写真】宮田俊哉と美人モデルの密着ショット「素敵、、、泣」同アカウントは「NaVY4月号にKis-My-Ft2の宮田俊哉さんが登場」とつづり、1枚の写真を投稿。宮田さんとモデルの大塚まゆかさんのツーショットです。大塚さんが宮田さんの片目を、背後から手で覆っている印象的なポーズ。黒いジャ