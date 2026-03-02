スズキ「新ジムニー」大幅改良に反響殺到！2018年の登場以来、熱狂的な支持を集め続けているスズキ「4代目ジムニー」が、さらなる進化を遂げ、2025年11月4日に一部改良モデルが発売されました。今回の改良は、長年愛されてきたタフな走りの魅力をそのままに、現代のドライバーが求める安全性能と利便性を大幅にアップデートした点が大きな特徴となっています。【画像】超カッコいい！ これが「最新型ジムニー」です！（30枚以