福岡県警宗像署は2日、宗像市葉山2丁目付近の道路上で1日午後8時ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は年代不明、やせ形、青っぽい色の帽子を着用。