２月14日からトッテナムを暫定的に率いているイゴール・トゥードル監督が、判定への怒りを爆発させた。絶不調で降格の危機にあるトッテナムは３月１日、プレミアリーグ第28節でフルアムと敵地で対戦。７分と34分に失点した後、66分にリシャルリソンが１点を返すも、反撃はそこまで。１−２で敗れ、リーグ戦10試合未勝利となった。より厳しい立場に追いやられたなか、クロアチア人指揮官が問題視したのは、開始直後にハリー・