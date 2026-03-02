2023年11月、静岡県御殿場市内で同じ部隊の隊員の住居に虚偽の理由を告げて侵入したとして、陸上自衛隊富士駐屯地は2026年3月2日、24歳の陸士長を停職6日の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊富士駐屯地東部方面後方支援隊の陸士長（24）です。 富士駐屯地によりますと、陸士長は2023年11月13日夜、御殿場市内の同じ部隊の隊員の住居を訪れ、居住する人に虚偽の理由を告げて、正当な理由なく家に侵入しまし