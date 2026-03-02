俳優の亀梨和也（40）が1日放送の「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）に出演。「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）がミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得する瞬間を生で見届けた感想を語った。亀梨は9泊11日でミラノ五輪を取材。りくりゅうのペアフリープログラムも生観戦した。フィニッシュした瞬間、亀梨は「うわぁすごい大逆転！