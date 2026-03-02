女優の橋本愛（30）が2日、東京・台場のフジテレビで、同局の新コンテンツ発表会に出席した。4月14日スタートのドラマ「夫婦別姓刑事」（火曜後9・00）で、佐藤二朗（56）とダブル主演する。秋元康氏（67）が企画を立案。警察官の男女が夫婦であることを隠しながら、別姓のままバディーを組む作品。「2人の関係性も楽しんで、面白がって見てもらえたら」と見どころを口にした。イベントでは登壇者のパーソナルな一面に迫る○