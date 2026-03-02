女優の山下美月（26）が2日、都内で時計ブランド「ロンジン」の展示会に出席した。約86万円の時計に白いワンピース姿で上品さを表現。「大人の女性になった気持ち」と笑みを浮かべた。イベントにちなみ「挑戦したいこと」を問われると「強い女性になるため、格闘技を習いたい」と話した。昨年からピラティスなどで体力づくりを行っているといい「（格闘技を習い始めたら）1年後ぐらいにはムキムキになってるかもしれません」と