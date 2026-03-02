◇NBAレイカーズーキングス（2026年3月1日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が1日（日本時間2日）に本拠地キングス戦で3戦ぶりに復帰。途中出場で前半から5得点を記録した。チームも64―49と大量リードで前半を折り返した。2月24日（同2月25日）の本拠地マジック戦では、勝負所で3Pシュートを決めるなど10得点をマークした八村。しかしその後のサンズ、ウォリアーズとの敵地2連戦を病気のため欠