将棋の藤井聡太六冠が1日、新潟市で行われた棋王戦五番勝負の第3局に敗れました。新潟市中央区の新潟グランドホテルで行われた棋王戦五番勝負の第3局。棋王のタイトル4連覇を目指す藤井聡太六冠は挑戦者の増田康宏八段と対局しました。対局を優勢に進めた先手の藤井六冠でしたが…【藤井聡太六冠】「終盤の一番大事なところでやってはいけないミスが出てしまったので、こういうことがないようにしなければいけないと思う」終盤、増