天草地方では、早期米の田植えを前にコシヒカリの種まきが始まりました。 種まきが行われているのは、天草市河浦町にあるJAあまくさの育苗センターです。 農協の職員などが縦60cm、幅30cmのプラスチックの箱に土を入れた後、「コシヒカリ」の種もみを機械を使って次々に蒔いていきます。 種もみは5日ほどで発芽し、1か月ほどで田植えができるほどの青々とした苗に成長するということです。 ただ、天草地域では雨が少なく