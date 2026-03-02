3月2日は高気圧に覆われ、新潟県内の広い範囲で青空がのぞいていますが、気温が上昇するため上・中・下越の積雪の多い地域では雪崩に注意が必要です。2月28日、妙高市と長野県飯山市にまたがる斑尾高原スキー場で発生した雪崩。命に別条はなかったものの4人が巻き込まれました。高気圧に覆われ、青空がのぞいている県内は雪崩に注意が必要な状態が続いています。2日は津南町で最低気温が氷点下2.5℃となるなど放射冷却の影響