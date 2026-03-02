俳優の石原良純（64）が2日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。6日に初戦を迎える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンのメンバーたちが焼き肉店で決起集会を開催したことに言及した。1日夜にドジャース・大谷翔平をはじめ、オリックス・宮城大弥やヤクルト・中村悠平らが自身のインスタグラムに焼き肉店での集合写真を投稿。大谷は「明日からまたみんなで頑張