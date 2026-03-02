◇WBC強化試合 韓国-阪神(2日、京セラドーム)阪神は2日、WBCの強化試合として韓国代表と対戦しています。初回のマウンドにあがったのは才木浩人投手。初回から2アウト1、2塁のピンチを招くと、連打を浴びるなどで2点を失います。しかし2回は状態を持ち直し快音を許さず。先頭から2者連続で空振り三振を奪うと、3人目もサードゴロとし三者凡退に抑えました。一方、初回は三者凡退に倒れた阪神打線が、2回に反撃。1アウトから前川右