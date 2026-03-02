◇WBC強化試合阪神―韓国代表（2026年3月2日京セラドーム）韓国代表との強化試合に3番・近本光司外野手（31）を据えて打線を組んだ阪神だが、初回は3者凡退に終わった。「1番・二塁」の中野が左飛、「2番・遊撃」のディベイニーが中飛に倒れ、2死無走者で近本が打席に入った。藤川監督が「12時開始で近本が眠たいだろうから、中野が1番、3番が近本」と語って、3番テストに臨んだ近本は、韓国先発・郭斌（クァク・ビン）