フォークシンガー松山千春（70）が1日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身の経験から照らし合わせ「1人っ子」をめぐる持論を展開した。子供6人、孫9人もいる65歳の女性リスナーからのメールを読み上げると、松山は「子供6人、孫9人。俺よりも5つ下なんだから。子供6人産んだことはまず立派だわな」としみじみ。その上で「やっぱりよ、つくづく思うけどよ、ウチの子も1人だけどさ、1人っ子はよくな