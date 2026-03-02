藤井聡太棋王に増田康宏八段が挑戦する第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負（主催：共同通信社、日本将棋連盟）は、両者１勝１敗で迎えた第３局が３月１日（日）に新潟県新潟市の「新潟グランドホテル」で行われました。対局の結果、角換わり早繰り銀を駆使した増田八段が122手で勝利。終盤の窮地をしのいで２勝１敗とし、棋王奪取に王手をかけています。○増田八段の積極策ともに後手番を勝利して迎えた第３局、注目された後手