サントリー食品インターナショナルは、アトリオン製菓の「ヨーグレット」とコラボした「飲むヨーグレット」を3月3日から全国の自販機限定で発売する。「飲むヨーグレット」164円「飲むヨーグレット」は、慣れ親しんだ「ヨーグレット」の爽やかな香りと甘酸っぱさをイメージした乳性飲料。菓子の「ヨーグレット」と同様にカルシウム入りで、程よい甘さと爽やかな酸味が楽しめる設計としたという。パッケージは菓子の「ヨーグレット