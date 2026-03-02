お笑い芸人のバイク川崎バイク（ＢＫＢ）が２０２０年に書いた短編小説が「Ｘ」（旧ツイッター）でバズり、大変な話題となっている。この小説は「電話をしてるふり」という短編小説。街を歩いていると、必ずナンパされる若い女性の物語。その煩わしさから、女性は毎回、父親と電話しているふりをして声をかけてくる男を回避していたが、ある日、ナンパされた男によって予想外の展開になる…という内容。２月２８日にＸに投稿