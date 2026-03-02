日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事は２日、大阪府庁で記者団の囲み会見に応じた。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃で、イラン最高指導者・ハメネイ氏が死亡したとの報道について吉村氏は「国際社会において核の不拡散を目指していく上で、核開発は許されるべきではない」と批判し、「まずは邦人の安全確保に最善を尽くす。関係諸国と対応をしっかり進めていく」と述べた。また、「ホルムズ海峡の事実上の封鎖が