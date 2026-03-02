お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（４６）と松尾駿（４３）が２日、都内で行われたシューズブランド・オリエンタルトラフィックの「ＯＲＴＲ新ＣＭ発表会」に登場した。２人は、新商品「瞬間フィット」スニーカーを模した着ぐるみを着用。松尾が「（今まで）動物だったりいろんなぬいぐるみを着たけど、スニーカーは初めて」といえば、長田も「履くところが?顔?なんだと思いました」と振り返った。新商品に