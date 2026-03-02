首都大学野球連盟は２日、今春の１部リーグ戦の日程を発表した。４月４日に平塚で開幕し、昨秋の優勝校・筑波大は城西大と対戦する。また２週目（４月１１、１２日）は、昨春に続いてジャイアンツタウンスタジアムを使用して行われる。リーグ戦の全日程は以下の通り。【第１週＝平塚】▽４月４日筑波大―城西大、日体大―東海大、帝京大―武蔵大▽同５日東海大―日体大、武蔵大―帝京大、城西大―筑波大【第２週＝