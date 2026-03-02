森田健作、カンニング竹山らが所属する大手芸能事務所「サンミュージックプロダクション」は２日、女性デュオ「花＊花」（おのまきこ、こじまいづみ）が１日付で同社に所属したと発表した。同社は「花＊花の更なる表現の可能性を広げ、新たな挑戦を行うための前向きな決断です。今後は株式会社サンミュージックプロダクションのもと、より一層活躍の幅を広げ、国内外に向けて細工品・パフォーマンスをお届けしてまいります」と